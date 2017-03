Spruch des Tages

"Wir sind alle Menschen, und Menschen ziehen sich nun mal gegenseitig an - oder aus!"

... und dabei macht Larissa Freitag (26), Tochter von Nena (56, "99 Luftballons" ), keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Für sie ist es ganz normal, sich sowohl in Frauen als auch in Männer zu verlieben. "Gerade als junger Mensch schwimmst du in diesem riesigen Becken von Gefühlen, und da löst ein schönes Lächeln oder ein längerer, intensiver Blick einfach etwas in dir aus", erzählt die junge Sängerin ganz offen im Interview mit der "Bild am Sonntag". Von zwei Männern hat sie zwei Kinder, Carla (7) und Victor (3), danach war sie mit einer Frau zusammen. Sie ist offen für die Liebe, egal, wo diese hinfällt.