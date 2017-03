Spruch des Tages

"Ich brauche einen Chauffeur in L.A., aber die sind zu teuer!"

Lindsay Lohan (30, "Girls Club - Vorsicht bissig!" ) will kein Geld für zu teure Chauffeure in Los Angeles ausgeben. Das sagte sie dem Comedian und TV-Moderator John Bishop (50) in seiner Show "John Bishop: In Conversation With...", die auf dem britischen TV-Sender "W" ausgestrahlt wurde. "Paparazzi in L.A. gehen soweit, einen Unfall mit deinem Auto zu verursachen, nur, damit sie deine erste Reaktion fotografieren können", erzählte Lohan. Deswegen hätten ihr Freunde den Tipp gegeben, nicht selber zu fahren. "Leute raten mir: '(...) Engagiere dir einen Chauffeur!' - aber das ist zu kostspielig", so die Schauspielerin.