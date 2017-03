Spruch des Tages

"Der Schneesturm 'Stella' ist eher wie ein typischer, regnerischer Tag in Glasgow."

Ewan McGregor (45, "Big Fish" ) hat beim Pressetermin seines neuen Filmes "T2 Trainspotting" in New York City vergeblich auf die Journalisten gewartet. Der Grund: Wegen des Schneesturmes "Stella", der momentan über den Nordosten der USA fegt, hatten die Reporter die Intervietermine abgesagt. Der Schauspieler postete ein Foto von einer Reihe von Stühlen in einem leeren Gang auf Instagram. In der TV-Show "Late Night with Seth Meyers" witzelte er anschließend, dass das Unwetter doch eigentlich nur wie ein normaler, verregneter Tag in seinem Heimatland Schottland sei.