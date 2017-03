Spruch des Tages

"Ich habe sowohl Merkel als auch Erdogan schon treffen dürfen. Aber ich bin kein Politiker, sondern Sportler. Daher will ich mich dazu nicht einmischen."

Der Fußballstar Mesut Özil (28) zeigt sich im Interview mit der "Bild am Sonntag" von einer ernsteren Seite. Auf das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei, dem Heimatland seine Eltern, angesprochen, antwortet er, dass er sich als Sportler nicht in die Politik einmischen will. Er hofft aber, "dass Deutschland und die Türkei wie in der Vergangenheit auch in Zukunft gut miteinander umgehen werden."