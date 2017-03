Spruch des Tages

"Du kannst deine Entscheidungen nicht rückgängig machen - es sei denn, ich wäre auch im echten Leben der Terminator. Dann würde ich in die Vergangenheit reisen und sagen: 'Arnold ... nein'."

Arnold Schwarzenegger (69, "Predator" ) denkt immer noch oft über seine Affäre nach. Das erzählte er in einem Interview mit dem "Men's Journal" Magazin. "Und ich kann mich deswegen so fertig machen wie ich will - das ändert nichts an der Situation", so Schwarzenegger. Das Wichtigste sei schließlich, sich zu fragen, wie es weitergehe und wie man eine tolle Beziehung zu seinen Kindern habe. Der Schauspieler heiratete 1986 die Journalistin Maria Shriver (61), mit der er vier Kinder hat. 2011 trennte sich das Paar und Schwarzenegger gestand, dass er Vater des Kindes einer jahrelangen Hausangestellten ist.