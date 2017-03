Spruch des Tages

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich [Hollywood] nicht interessiert."

In der deutschen Film-Landschaft hat Matthias Schweighöfer (35, "Der Nanny" ) so ziemlich alles erreicht. Ob als Schauspieler, Regisseur oder Produzent, er gehört zu den ganz Großen. Wirft er also bald einen Blick über den großen Teich? Im Interview mit "HÖRZU" verriet er, dass er sich gut vorstellen könnte, den großen Schritt nach Hollywood zu wagen. "Ich würde Hollywood gern ausprobieren", erklärt Schweighöfer. Mit seiner neuesten Serie "You Are Wanted", die als Onlinestream am 17. März gleich in mehr als 200 Ländern startet, könnte er jedenfalls in Amerika schon einen ersten Eindruck hinterlassen.