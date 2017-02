Spruch des Tages

"Zu meinem 20. Geburtstag wünsche ich mir ein bisschen größere Brüste."

Camila Cabello (19, "Worth It" ) will sich für ihren bevorstehenden 20. Geburtstag am 3. März die Oberweite operieren lassen. Das teilte sie ihren Fans auf ihrem Twitter-Account mit. Viele User schrieben ihr daraufhin, dass sie perfekt sei, so wie sie ist. Erst kürzlich sagte Cabello noch in einem Podcast von Lena Dunham, dass eine Menge von Leuten versucht hätten, sie und die anderen Sängerinnen von Fifth Harmony zu "sexualisieren". "Leider heißt es eben: Sex sells", so das Ex-Bandmitglied.