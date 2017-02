Spruch des Tages

"Die Band ist wie eine Ehe"

Für die Backstreet Boys ("Show Me the Meaning of Being Lonely" ) ist der Zusammenhalt in der Band vergleichbar mit einer Ehe. Das sagte Kevin Richardson (42) in einem Interview der US-Show "Entertainment Tonight". Er und die anderen Bandmitglieder Nick Carter (37), Howie Dorough (43), Brian Littrell (42) und AJ McLean (39) arbeiten schließlich schon seit gut 24 Jahren zusammen. "Wir reden über unsere Probleme. (...) Es ist wie in einer Familie", so Nick Carter. Momentan sind sie mit ihrer Show "Larger Than Life" in Las Vegas zu sehen.