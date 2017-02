Spruch des Tages

"Er ist lustig. Ich bin es nicht."

Ganz Hollywood fiebert der Oscar-Verleihung am Sonntag entgegen, die in diesem Jahr zum ersten Mal von US-Talkmaster Jimmy Kimmel (49) moderiert wird. Schauspieler Hugh Jackman (48) traut ihm im Gespräch mit "Entertainment Tonight" viel zu: "Er wird das gut machen", so die optimistischen Worte des "Wolverine"-Darstellers, der Kimmel für lustiger hält als sich selbst. Auch Jackman moderierte bereits die Oscars, und zwar im Jahr 2009. Den besten Tipp habe er damals von Steve Martin erhalten, der zu ihm gesagt haben soll: "Die ersten 45 Minuten ist es das beste Publikum der Welt. Von da an füllt sich der Raum mit Menschen, die nicht gewonnen haben, also beeil dich und komm zum Ende."