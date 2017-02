Spruch des Tages

"Wenn du keine Hater hast, bist du wahrscheinlich nicht erfolgreich."

Kate Upton (24, "Die Schadenfreundinnen" ) macht sich nichts aus Leuten, die ihr den Erfolg nicht gönnen. In einem Interview mit der britischen "Vogue" sagte sie: "Meinen ersten Covershoot hatte ich mit 19 Jahren. Danach wurde darüber diskutiert, ob ich zu dick sei oder nicht. Ich hatte diesen erfolgreichen Moment in meiner Karriere und sie haben ihn zunichte gemacht." Letztlich müsse sie ihren Kritikern aber dankbar dafür sein, da sie ihr gezeigt haben, sich und ihren Körper schätzen zu lernen. "Ich bin mir bewusst darüber, dass mein Körpergefühl dazu bestimmt war, Frauen zu zeigen, sich und all ihre verschiedenen Mängel zu lieben."