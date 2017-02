Spruch des Tages

"Ich bin in meinem Leben nur zweimal in einer festen Beziehung gewesen."

Luke Mockridge (27) hatte bisher noch nicht viele feste Freundinnen. Das sagte er in einem Interview mit "Bild". Beim ersten Mal sei er 20 Jahre alt gewesen und sie habe Schluss gemacht. "Ich hatte schlimmen Liebeskummer, ich dachte, ich werde nie wieder glücklich", so Mockridge. Letztlich waren seine Ex und der Liebeskummer dann aber der Grund, weshalb er sich dafür entschieden habe, Comedian zu werden. Seine zweite feste Beziehung funktionierte nicht, weil beide andere Vorstellungen vom Leben hatten. "Da war ich dann ganz rational und habe gesagt: Dann passt es halt nicht", so Mockridge gegenüber "Bild".