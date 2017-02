Spruch des Tages

"Ich weiß gar nicht, ob man als Schauspieler unbedingt auf die Figur achten muss. Weil wenn man sich so namhafte, leider nicht mehr unter uns weilende Kollegen wie Herrn Pfaff [Dieter Pfaff, 1947-2013] und Herrn Strack [Günter Strack, 1929-1999] anguckt, haben die genau das nicht gemacht. Ich finde es besser, wenn man einfach ein bisschen auf die Figur achtet. Ich bin da aber nicht so streng mit mir oder mache irgendwelche Diäten. Wenn man abnehmen will, gibt es eine ganz einfache Regel: Friss die Hälfte und beweg dich das Doppelte."

Mit diesem Worten erklärte der bestens gelaunte Schauspieler Karsten Speck (56, "Voll Paula!") seine ziemlich entspannte Einstellung in Sachen Ernährung, Diäten und Schlankheitswahn in der Branche. spot on news traf den gebürtigen Sachsen beim Medientreff "Movie meets Media" am Wochenende in Berlin. Seine Lieblingskalorienbombe hat er übrigens auch verraten: Schwach wird er "bei Kinder Pingui mit eiskalter Milch und Eurosport".