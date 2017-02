Spruch des Tages

"Ich habe mir noch nie selbst etwas zum Anziehen gekauft. Ich bin ein Mensch, der immer wusste, was er kann - aber vor allem, was er nicht kann. [...] Ich habe nicht die Gabe, schöne Sachen zu identifizieren und abzuschätzen, ob mir dieses oder jenes stehen würde. Da verlasse ich mich ganz auf meine Gattin. Was - das gebe ich zu - auch zum Teil meiner Bequemlichkeit geschuldet ist."

Fußball und Fashion passt nicht zusammen? Wenn man Ronaldo (32), David Beckham (41) und Co. sieht, glaubt man das nicht. Ganz anders ist es bei der Fußballlegende Günter Netzer (72). Im Interview mit der "Welt am Sonntag" gibt er offen zu, dass er sich von seiner Frau Elvira einkleiden lässt und beim Shoppen vor der Eingangstür wartet. "Ich kann nicht mithalten mit dem exzellenten Modegeschmack meiner Frau", erklärt er ohne Scham und erzählt über die Dienstreise zur WM 2010 in Südafrika sogar: "Von Tag eins bis Tag 28 hatte sie genau auf Zettel geschrieben, was ich zu tragen habe - welchen Anzug, welches Hemd, welche Krawatte."