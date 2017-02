Spruch des Tages

"Das Schöne an der Berlinale ist, dass es so ein großes Publikumsfest ist. Da kann man so irre viele Filme sehen, auf die man sonst überhaupt nicht gekommen wäre. Ich weiß auch immer nur sehr wenig über die Filme, die ich mir dort dann ansehe. Auslöser ist oft die Gerüchteküche. Da heißt es dann plötzlich 'den musst du dir ansehen' und 'der soll auch total spannend sein'. Und dann sitzt man in diesem finnischen oder jenem koreanischen Film und weiß gar nicht recht, warum. Das ist spannend und schön."

So erklärt Justus von Dohnányi (56, "Frau Müller muss weg!" ) den ganz besonderen Zauber der Internationalen Filmfestspiele Berlin, kurz Berlinale (9. bis 19. Februar) genannt. Der Schauspieler, der aktuell im Kinofilm "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" (seit 2. Februar im Kino) als diabolischer Baron Lefuet brilliert, lebt in Berlin und wenn es sich ausgeht, schaut er sich gerne ein paar Filme bei der Berlinale an, wie er im Interview mit spot on news verriet.