Spruch des Tages

"Als Schauspieler hat man oft den Albtraum, dass der Regisseur nachts am Bett steht und sagt: ,Du musst das so und so spielen.' Für mich wurde dieser Albtraum wahr - mit einem Unterschied: Der Regisseur lag in Nachtwäsche im Bett.

Berufliches von Privatem zu trennen ist im Hause Ulmen-Fernandes gar nicht so leicht. Die Eheleute standen jetzt nämlich für ihre Klamauk-Serie "jerks." erstmals gemeinsam vor der Kamera und Christian Ulmen schlüpfte nicht nur in die Hauptrolle, sondern auch in die des Regisseurs. Für seine Frau, Collien Fernandes (35, "Das Haus Anubis" ), ein wahr gewordener Albtraum, wie sie mit einem Augenzwinkern der Zeitschrift Bunte verriet. Ihr Mann hingegen genoss es, beim Dreh die Hosen anzuhaben: "Als Regisseur war ich Colliens Vorgesetzter und sie meine weisungsgebundene Schauspielerin. Das heißt: Sie musste tun, was ich sage. Das habe ich sehr genossen."