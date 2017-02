Spruch des Tages

"Ach, Romy Schneider... Sie war so lieb, ein unglaublich freundlicher Mensch. (...) Romy hat mich unter ihre Fittiche genommen und mich beschützt - das war ihre Art."

Isabelle Huppert (63, "Elle" ) erinnert sich gerne an Schauspiel-Star Romy Schneider (1938-1982) und findet dankende Worte. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" sagte sie weiter: "Sie war zu mir ganz besonders süß, das werde ich nie vergessen." Als Huppert mit 19 Jahren in dem Drama "César und Rosalie" die kleine Schwester der Titelheldin Rosalie (Romy Schneider) spielte, hatte sich Schneider am Set um sie gekümmert. "Sie war ein ganz wunderbarer Mensch. Und eine große Schauspielerin. Das ist selten", schwärmt die Französin über ihre einstige Kollegin.