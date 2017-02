Spruch des Tages

"Ich finde ja, über die Erfolgreichen darf man die größten Witze machen. Aber ich verstehe gar nicht, warum er über meine Brüste spricht - meine Schwachstelle ist doch der Po ..."

Barbara Schöneberger (42, "Hanni & Nanni 2" ) bleibt gelassen, selbst nachdem Koch-Star Tim Mälzer (46) am Donnerstagabend beim Deutschen Fernsehpreis nicht gerade charmant zu ihr war. Die Moderatorin hatte ihm den Preis für "Kitchen Impossible" mit den Worten verliehen: "Da tritt Tim dann mal gegen echte Köche an". Mälzer gab zurück: "Warum probieren die das hier nicht mal mit 'ner guten Moderatorin, sondern mit so 'nem Tittending?" und sorgte mit diesem Scherz für Entsetzen. Gegenüber "Bild" zeigte sich Schöneberger aber gar nicht böse, und auch Mälzer sagte: "Das war nicht böse gemeint. So einen Spruch macht man nur auf Augenhöhe und wenn man jemanden mag."