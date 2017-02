Spruch des Tages

"Er hatte lange nicht dieselben Chancen zum Erfolg wie ich, und er ist ein phänomenaler Schauspieler. Und natürlich mehr als das."

Im Interview mit der "Hamburger Morgenpost" machte Ben Affleck (44, "The Accountant" ) seinem jüngeren Bruder Casey (41, "Gone Baby Gone" ) eine wahre Liebeserklärung. Er zeigte sich nicht nur stolz, dass sein Bruder mit Riesenerfolgen wie "Manchester by the Sea" nun endlich den Sprung aus seinem Schatten geschafft und großen Erfolg in Hollywood hat, sondern lobte ihn auch als Bruder: "Er ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, ein sensibler Mann, der sich sehr viele tiefgründige Gedanken macht. Er hat zwei wundervolle Kinder und ist ein fantastischer Vater."