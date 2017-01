Spruch des Tages

"Eine weitere Schwangerschaft ist nicht geplant."

Collien Ulmen-Fernandes (35, "Der fast perfekte Mann" ) und Ehemann Christian Ulmen (41, "Männerherzen" ) sind seit sechs Jahren ein Paar. 2012 machte ihre Tochter das Glück perfekt, dennoch kommt eine weitere Schwangerschaft für die Schauspieler derzeit nicht in Frage. "Aber wir haben mit dem Gedanken gespielt, ein Kind zu adoptieren", so Christian im Interview mit "Closer". Ganz abgeschlossen haben die beiden die Familienplanung also noch nicht...