Spruch des Tages

"Ich frage mich oft selbst, wer ich bin. Ich bin ein komplizierter Mensch mit definitiv mehr als nur einer Persönlichkeit. Und ja, mein Umfeld hat es oft nicht einfach mit mir."

Mel Gibson (61, "Braveheart" ) sorgte schon immer mit fragwürdigen Aussagen über Politik oder Religion für Schlagzeilen. Oft schob er seine Aussetzer dann auf übermäßigen Alkoholkonsum. Im Interview mit "Bild" sah er ein, dass er kein einfacher Mensch ist. Ist das etwa die Erklärung dafür, dass er einerseits ein brillanter Schauspieler und Regisseur, andererseits ein vorlauter Streithahn ist? Für ihn scheint jedenfalls nur zu zählen, gute Filme zu machen: "Ob man mich [in Hollywood] mag, ist mir scheißegal. Das Einzige, was für mich zählt, ist, ob die Zuschauer meine Filme mögen. Denn die will ich erreichen. Sonst niemanden."