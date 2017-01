Spruch des Tages

"Ich glaube, manche Menschen hatten schon immer Angst vor mir."

50 Cent (41, "In Da Club" ) hat mittlerweile in Hollywood Fuß gefasst und ist glücklich. Doch das war laut "XPosé.ie" nicht immer so, denn gerade zu Zeiten, in denen er keine Preise gewonnen hat, zweifelte er an sich. Im Nachhinein erklärt er sich die Situation so, dass die Leute Angst vor ihm hatten. "Eine Trophäe hätte bedeutet, dass die Kinder vielleicht so wie 50 Cent sein wollen", soll er in einem Interview mit "Muscle & Fitness Magazine" gesagt haben.