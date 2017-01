Spruch des Tages

"Es hat mich als Person ein bisschen verändert. Ich würde sagen, ich bin reifer geworden."

Vor knapp einem Jahr wurde der Sohn von Louis Tomlinson (25, "Just Hold On" ) und seiner ehemaligen Freundin Briana Jungwirth geboren. In einem Interview mit dem Sender "SiriusXM" hat er darüber gesprochen, wie ihn die Vaterschaft verändert hat. Er glaubt, er sei reifer geworden. Eigentlich kennt man den "One Direction"-Star als Spaßvogel und auch er fügt gleich noch lachend hinzu: "Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt." Was der Brite aber weiß, ist, dass er später noch mehr Kinder haben möchte.