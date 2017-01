Spruch des Tages

"Ich bin immer noch derselbe Tölpel, der ich mit 20 war."

Jamie Foxx (49, "Collateral" ) fühlt sich noch nicht so alt, wie er ist. Der Schauspieler, der im Dezember 50 Jahre alt wird, sagte "Bild am Sonntag", dass er nicht erwachsen sein will. "Meine Tochter Corinne sagt immer, dass sie darauf wartet, dass mein Verhalten endlich mein Alter einholt", schmunzelt Foxx. Der Hollywood-Star denkt, dass man sein Leben so nehmen müsse, wie es kommt. Man solle positiv und gesund bleiben und lernen, sich täglich neu zu motivieren. "Dann ist auch 50 kein großes Ding", so Jamie Foxx.