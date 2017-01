Spruch des Tages

"In einem Alter, in dem andere aufs College gehen, saß ich in Hollywood allein in meinem Haus."

Wir kennen Neil Patrick Harris (43,"How I Met Your Mother" ) als lustigen und geselligen Menschen. Das war früher nicht immer so. Denn laut "Neon" hat er sich nach seinem Erfolg mit der Serie "Doogie Howser" zurückgezogen. Er selber sagte: "Ich war damals sehr einsam." Mittlerweile ist das nicht mehr so. Der "Barney Stinson"-Darsteller hat jetzt mit seinem Mann eine glückliche, kleine Familie, die ihn auf Trab hält.