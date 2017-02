Spider-Man wieder dabei? "Avengers"-Geheimnis gelüftet

Robert Downey Jr. (51, "The First Avenger: Civil War" ) hat eine Pause vom Dreh zu "Avengers: Infinity War" eingelegt, um mit seinen Fans zu reden. Dabei bestätigte er auch eines der größten Gerüchte rund um den neuen Marvel-Streifen. In einem Facebook-Live-Video, aufgenommen am "Avengers"-Set, kam heraus, dass niemand anderes als Tom Holland (20), der den Peter Parker im Marvel-Universum spielt, seinen berühmten Kollegen filmte.

Holland gab sich selbst zu erkennen und erklärte, dass er gerade für den "Avengers"-Film vor der Kamera steht. Der Nachwuchsschauspieler wird also erneut als Spider-Man in einem "Avengers"-Abenteuer zu sehen sein. Seinen ersten Auftritt in dieser Rolle hatte er bereits 2016 in "The First Avenger: Civil War". Im kommenden Juli läuft dann sein Streifen "Spider-Man: Homecoming" an.

Aber nicht nur Holland tauchte in Downeys Clip auf, später leistete noch "Guardians of the Galaxy" -Star Chris Pratt (37) dem "Iron Man"-Darsteller Gesellschaft. Pratt bestätigte ebenfalls seine Rolle in dem Film. "Avengers: Infinity War" soll am 26. April 2018 in den deutschen Kinos anlaufen, Regie führen Joe und Anthony Russo.