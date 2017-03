Sohn von Nicolas Cage droht ein Jahr Gefängnis

Weston Cage (26), der Sohn von Hollywood-Star Nicolas Cage (53, "Left Behind" ), könnte seine spektakuläre Unfallfahrt im Februar sogar ins Gefängnis bringen. Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, plädiert die Staatsanwaltschaft in Los Angeles wegen Fahrens unter Alkoholeinflusses und Fahrerflucht auf ein Jahr Haft - ohne Bewährung. Seine Blutalkoholkonzentration sei nach der vorläufigen Festnahme doppelt so hoch gewesen, wie in Kalifornien gesetzlich erlaubt.

Ihm wird vorgeworfen, einen kleineren Crash mit einem anderen Fahrzeug fabriziert zu haben, bei dem er zunächst auch ordnungsgemäß Details mit dessen Fahrer ausgetauscht habe. Bis er allerdings plötzlich das Eintreffen der Polizei befürchtete und davonraste. Stopp- und Straßenschilder, geparkte Autos und mehrere Briefkästen habe Cage umgefahren und einen Reifen seines Wagens verloren, ehe er seinen Sportwagen - knapp zwei Kilometer von der ursprünglichen Unfallstelle entfernt - an einen Baum setzte. Dort schnappte die Polizei den Flüchtenden.

Besonders heikel ist der Vorfall, weil Cage in der Vergangenheit bereits Drogenprobleme hatte: Im Jahr 2011 hatte er sich nach einem handgreiflichen Streit mit seiner damaligen Frau Nikki Williams auf Alkoholentzug begeben. Danach schien er auf dem Weg der Besserung: Im Juli 2014 wurde Weston Cage Vater des kleinen Lucian (2). Mutter des Jungen ist seine jetztige Ehefrau Danielle Cage. Die beiden heirateten 2013.