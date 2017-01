Sohn von Ivanka Trump: Erste Krabbel-Einheit im Weißen Haus

Neben allerhand Politik gibt es jetzt auch einen ersten persönlichen Einblick in das Leben der Trumps im Weißen Haus. Die Tochter von Donald Trump (70), Ivanka (35), teilte auf ihrem Twitter-Account ein kurzes Video von sich und ihrem Sohnemann Theodore, der seine ersten Krabbelversuche in der Zentrale der US-amerikanischen Machtzentrale auf den Teppichboden zauberte.

Es hätte so viele unglaubliche Meilensteine in der letzten Woche gegeben, schrieb Ivanka zu dem Video. Die Krabbel-Einheit ihres neun Monate alten Sohnes im Weißen Haus habe dazugehört. Und wenn man die süßen Bilder so sieht, kann man für einen Moment doch direkt mal die Politik ausklammern und sich an dem noch jungen Glück der Mutter erfreuen.