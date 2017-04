Sofia Vergaras verrückte Make-up-Idee

Krank zu sein, kann auch etwas Gutes haben. Man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken und kommt so auf die kreativsten Ideen. Schauspielerin Sofia Vergara (44) ist der beste Beweis. Aber von vorne: Die Schauspielerin hütet gerade mit fast 39 Grad Fieber das Bett. Doch wer jetzt denkt, der "Modern Family" -Star sieht so richtig elend aus, der täuscht. Bei ihr spiegelt sich die erhöhte Temperatur in hellrosa Wangen wider, die bei der Schauspielerin regelrechte Begeisterungsstürme auslösen. Sie fordert sogar ein Rouge in genau diesem Farbton.

"Ich habe gerade gemerkt, dass fast 39 Grad Fieber für den perfekten Pink-Ton sorgt", schreibt Vergara auf ihrer Instagram-Seite und appelliert an die US-Kosmetikmarke "Covergirl": "Ich brauche diese Farbe". Das Make-up-Label selbst hat zwar noch nicht auf den Vorschlag reagiert, Vergaras Fans feiern sie aber schon mal für den humorvollen Beitrag. Und mal ehrlich: Wenn man damit nur halb so gut aussehen würde, wie die fiebrige Vergara, würde das Rouge bestimmt zum absoluten Bestseller werden!