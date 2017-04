Soap-Star Isabell Horn: Das Baby ist da

Ex-"GZSZ" -Star Isabell Horn (33) ist zum ersten Mal Mutter geworden. "Wir möchten gerne unser größtes Glück mit Euch teilen: Am Do Abend hat unser kleines Wunder das Licht der Welt erblickt", schrieb die Schauspielerin und Moderatorin auf Instagram: "Wir sind erfüllt voller Liebe und unendlich dankbar!" Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem der Nachwuchs zu sehen ist. Das Gesicht des Babys wird von seinem Arm verdeckt, ein Fuß wird von großen Händen umschlossen. Einen Namen verriet Isabell Horn noch nicht, dass sie ein Mädchen erwartet, hatte sie bereits zuvor ausgeplaudert.



Mit diesem Foto verkündetet Isabell Horn die frohe Botschaft

Foto:instagram.com/dieisabellhorn/

Im vergangenen Oktober hatte die 33-Jährige bestätigt, dass sie schwanger ist. "Ja, es stimmt", wurde sie damals von "Bild am Sonntag" zitiert. "Die Ausrede, ich hätte zu viele Süßigkeiten gegessen, funktioniert leider nicht mehr. Ich bin im vierten Monat und freue mich riesig." Das Baby sei ein "absolutes Wunschkind". Mit dem Vater ist Horn seit 2014 zusammen, das Paar lebt in Berlin.

Isabell Horn übernahm 2009 die Rolle der Pia Koch in der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nach einer Pause im Jahr 2014 kehrte sie in die Serie zurück. Anschließend verkörperte sie die Rolle der Pia Koch auch in "Alles was zählt". Inzwischen hat sie sich aus beiden Serien verabschiedet.