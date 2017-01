So verabschieden sich die Promis von den Obamas

Barack Obama (55) geht, Donald Trump (70) kommt. Doch kurz vor seiner Amtsniederlegung ist die Begeisterung für Obama und seine Familie so groß wie nie zuvor. Nach seiner Abschiedsrede in Chicago lassen es sich die Promis nicht nehmen, in den sozialen Netzwerken den scheidenden US-Präsidenten samt Michelle (52) und den Töchtern Sasha (15) und Malia (18) gebührend zu ehren und auf Wiedersehen zu sagen.

"Barack und Michelle Obama, danke für eure Brillanz, eure Gnade, euer Vorbild. Möge euer nächstes Kapitel genauso inspirierend für euch sein, wie ihr für uns wart", dankte Schauspielerin Gwyneth Paltrow (44, "Meine Rezepte für Familie und Freunde") dem bald ehemaligen US-Präsidenten und seiner First Lady. Dazu postete sie eine Aufnahme von einem persönlichen Treffen mit den Obamas.

"Danke für eure Dienste an diesen Land, Barack und Michelle Obama. Danke, dass ihr unser Land mit Gnade, Toleranz und Barmherzigkeit geführt habt. Dafür, dass ihr aus euren Herzen gesprochen habt und uns alle dazu ermutigt habt zu verstehen, dass wir diejenigen sind, die eine Veränderung herbeiführen können", schrieb Hollywood-Star Reese Witherspoon (40) auf Instagram zu einem schwarz-weißen Porträtfoto von Barack und Michelle Obama.

"Thank you, Mr. & Mrs. President"

Auch Sängerin Rita Ora (26, "I Will Never Let You Down") erinnerte sich bei ihrer Danksagung an ein persönliches Treffen mit den Obamas zurück. "Ich werde nie vergessen, wie lieb eure Worte nach meinem Auftritt für euch im Weißen Haus waren. Danke für alles, das ihr getan habt. Legenden", kommentierte sie ein Foto von ihrem Konzert in Washington.

Andere hingegen hielten ihre Worte eher schlicht. Model Hailey Baldwin (20) schrieb auf ihrem Instagram-Profil einfach nur "Thank you, Mr. & Mrs. President". Kardashian-Clan-Oberhaupt Kris Jenner (61) fügte bei ihrem Post noch ein "Ich bin traurig, euch gehen zu sehen" und ein Familienfoto der Präsidentenfamilie an. Model Behati Prinsloo (27) bat auf Instagram hingegen inständig: "Noch vier weitere Jahre. Bitte!!!!"