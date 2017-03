So stylisch rockte Lupita Nyong'o ihre eigene Mottoparty

Vergangenen Mittwoch wurde Schauspielerin Lupita Nyong'o (12 Years A Slave ) 34 Jahre alt. Das muss gebührend gefeiert werden, dachte sich der Hollywood-Star und veranstaltete am Wochenende eine glamouröse Geburtstagsfeier. Mit von der Partie war auch ihre gute Freundin und Schauspielkollegin Danai Gurira (39), die allerdings schon Mitte Februar Geburtstag hatte. Das hielt die "Black Panther"-Co-Stars aber nicht davon ab, gemeinsam eine spektakuläre Mottoparty zu veranstalten. Das Thema: der 1980er-Jahre-Kultfilm "Der Prinz aus Zamunda".



Sehen in ihren Outfits einfach umwerfend aus: Danai Gurira (l.) und Lupita Nyong'o

Foto:Instagram.com/lupitanyongo

Die Kostümierungen der zwei Hollywood-Schönheiten konnten sich sehen lassen. Nyong'o entschied sich für ein goldenes Bustier mit Pailletten und gigantischen Puffärmeln. Dazu kombinierte sie einen Maxirock und legte so den Blick frei auf ihre stahlharten Bauchmuskeln. Das Outfit von "The Walking Dead"-Star Gurira war nicht weniger spektakulär: Sie trug ein verspieltes, gelbes Dress, das durch Aussparungen am Dekolleté und am Bauch gleichzeitig extrem sexy war. Besonders süß: Die Freundinnen trugen ihre schwarze Lockenmähne offen und sahen so fast aus wie Schwestern.