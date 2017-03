So sexy verpackt Beyoncé ihren XL-Babybauch

Lange kann es nicht mehr dauern: Wie rund der XL-Babybauch von Beyoncé (35, "Hold Up" ) mittlerweile schon ist, zeigt die Sängerin mit neuen Bildern auf Instagram und auf ihrer Homepage. Die Frau von Rapper Jay Z (47) setzt ihre neuen Kurven darauf in einem langen, enganliegenden, weißen Kleid in Szene. Die 35-Jährige erwartet Zwillinge.

Ein leichter Mantel in gedecktem Rosa und goldene High Heels mit einer glitzernden Schlangenverzierung runden ihren aufregenden Schwangerschaftslook ab. Die Zwillinge sollen voraussichtlich im Juni oder Juli zur Welt kommen. Beyoncé und Jay Z haben gemeinsam bereits Tochter Blue Ivy (5).