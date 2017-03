So sexy und witzig ist der erste Teaser zu "Deadpool 2"

Marvels Anti-Held Deadpool ist witzig, er ist derbe und ein bisschen sexy kann er auch sein, wie der erste Teaser-Trailer zum Nachfolger des Kino-Hits "Deadpool" beweist. Der über drei Minuten lange Teaser, der in den US-Kinos vor "Logan - The Wolverine" läuft, wurde auch bei YouTube veröffentlicht.

In dem Clip taucht zwar Kult-Comicautor Stan Lee (94) kurz auf, eigentlich dreht sich aber natürlich alles um den von Ryan Reynolds (40) verkörperten Anti-Helden, der versucht, einen Überfall zu verhindern. Dazu verdrückt sich Deadpool erst einmal in eine Telefonzelle, um sich ganz nach Manier von Superman in sein Kostüm zu schmeißen. Leider dauert das ganze länger als erwartet. Besonderes Schmankerl für alle Fans von Frauenschwarm Reynolds: Beim Umkleiden hält der kanadische Schauspieler für mehrere Sekunden seinen blanken Hintern in die Kamera.

Kinostart im kommenden Jahr

Ob Deadpool rechtzeitig helfen kann, das erfahren Fans im Teaser-Trailer. Auf den fertigen Film müssen sie allerdings noch etwas länger warten, denn der Kinostart von "Deadpool 2" ist erst für 2018 angesetzt.