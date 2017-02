So sexy feiert Kate Upton drittes "Sports Illustrated"-Cover

Model und Schauspielerin Kate Upton (24) ziert bereits zum dritten Mal das Cover der einmal im Jahr erscheinenden Bademoden-Zeitschrift "Sports Illustrated Swimsuit Issue". Am vergangenen Donnerstag wurde die Veröffentlichung bei einer Gala in New York zelebriert - und natürlich war das kurvige Cover-Girl mit von der Partie. Sichtlich stolz schwebte die 24-Jährige in einem ziemlich kurzen Versace-Kleid mit ihren drei Covern in der Hand über den Roten Teppich.

Begleitet wurde Upton vom ehemaligen Cover-Model Christine Brinkley (63), die in der aktuellen Ausgabe gemeinsam mit ihren Töchtern Alexa Ray Joel (31) und Sailor Brinkley Cook (18) posiert. Weitere Gäste auf dem Event waren die Models Lais Ribeiro (26), Barbara Palvin (23) und die US-amerikanische Kunstturnerin und Olympia-Teilnehmerin Aly Raisman (22). Mit einer "Swimsuit"-Ausgabe gelang Kate Upton 2011 der Durchbruch.