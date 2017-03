So schön schwanger: Minh-Khai Phan-Thi zeigt stolz ihren Babybauch

Das kann nicht mehr lange dauern: Minh-Khai Phan-Thi (43, "Nachtschicht" ) präsentiert voller Stolz ihren Babybauch auf dem roten Teppich. Bei der Präsentation der neuen Sommer-Kollektion von Ernsting's Familiy posierte die 43-Jährige strahlend für die Kameras. Schon im Frühjahr kommt ihr zweites Kind zur Welt.

Dieser Frühling wird "ganz besonders"

"Ich bin ja eh so ein Frühlingsmensch. Aber dieser Frühling wird für uns alle nochmal ganz besonders!", freut sich die Schauspielerin. "Vor allem für meinen 12-jährigen Sohn. Er kann dann jetzt bald babysitten." Die 42-Jährige verkündete erst vor Kurzem ihre Schwangerschaft via Instagram. "Keine weiteren Worte nötig", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie in ihrer blauen Abendrobe zu sehen ist.

Auch beim gestrigen Event setzte sie auf die Farbe Blau. Neben Pan-Thi tummelten sich unter anderem auch Stars wie Anastasia Zampounidis, Jennifer Knäble, Eva Imhof, Kerstin Linnartz, Tanja Bülter, Milka Loff Fernandes, Annika Kipp und die Sängerin Celina Bostic auf dem roten Teppich.

Ein Look für jeden Anlass

Einige ausgesuchte Prominente wurden von Celebrity-Stylistin Violetta Vio bei der Auswahl und richtigen Kombination der neuen Sommer-Kollektion beraten. Die zusammengestellten Outfits präsentierten die Promi-Damen dann direkt am Abend beim Pressedinner auf dem roten Teppich. Ob elegante Alltagskleidung, glamouröses Abendoutfit oder gemütlicher Kuschellook - selbstbewusst zeigten Anastasia Zampounidis und Co. ihren Look.

Privatkonzert von Celina Bostic



Sängerin Celina Bostic heizte den Gästen ein

Foto:Nils Krüger

Zu späterer Stunde begeisterte Sängerin Celina Bostic die Gäste mit einem Privatkonzert. Das ließen sich auch Mariella Ahrens und ihr Lebensgefährte Marc-Sebastian Esser nicht entgehen, die verliebt für die Fotografen auf dem roten Teppich posierten. Natürlich wurde auf dem Event auch kräftig geshoppt. Vor allem die Kids-Kollektion des Mode-Unternehmens kam bei den Gästen gut an.

Das freute auch Marcello Concilio, Kommunikationschef von Ernsting's family. "Es macht uns immer wieder stolz, wie man mit verschiedenen Kombinationen für jeden Anlass entsprechende Outfits zusammenstellen kann."