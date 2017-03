So schnittig sieht Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Offizier aus

Dass Florian Silbereisen (35, "Schlager ist geil" ) auf dem ZDF-"Traumschiff" anheuern soll, ist schon seit einigen Wochen bekannt. Jetzt hat der Sender Bilder veröffentlicht, die den Moderator und Sänger erstmals als Offizier neben Kapitän Burger (Sascha Hehn) zeigen.



Offizier Florian (Florian Silbereisen, M.) neben Beatrice (Heide Keller) und Kapitän Burger (Sascha Hehn) am Ruder

Foto:ZDF/Dirk Bartling

Silbereisen, dessen Freundin Helene Fischer (32, "Atemlos durch die Nacht" ) in einer früheren Folge auch schon an Bord war, wird in der Folge "Das Traumschiff: Tansania" zu sehen sein. Diese Ausgabe soll am Ostersonntag um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt werden, wie die "Bild" berichtet. Seine Band "Klubbb3" hat der Sänger ebenfalls mit im Gepäck.



Florian (Florian Silbereisen) sowie Jan (Jan Smit) und Christoff (Christoff De Bolle) neben Oskar Schifferle (Harald Schmidt, r.) im Waschraum des Schiffs

Foto:ZDF/Dirk Bartling

"Der Dreh mit Sascha Hehn hat viel Spaß gemacht und seekrank bin ich auch nicht geworden", schwärmt Florian Silbereisen im Gespräch mit dem Blatt. "Wir sind sehr stolz, dass zum ersten Mal eine Band in einer 'Traumschiff'-Geschichte mitspielen darf!" Dass das im TV genauso gut ankommen wird wie auf dem Schiff, hofft sicherlich auch der Sender. ZDF-Redakteurin Andrea Klingenschmitt erzählt der "Bild": "Am Ende des Drehtages haben die drei gleich noch das ganze Schiff gerockt. Zur großen Freude der Kreuzfahrt-Teilnehmer endete der Privat-Auftritt mit einer Polonaise."