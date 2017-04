So groß sind die Twins von Jennifer Lopez geworden

Jennifer Lopez (47, "On The Floor" ) ist als Sängerin und Schauspielerin viel unterwegs. Aber ab und zu muss auch Zeit für die Familie sein. Dafür nutzte sie nun den "Bring your kids to work Day"vergangenen Donnerstag - ein Tag, an dem Eltern in Amerika ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen dürfen. Dabei schoss sie ein Erinnerungsfoto, das sie aber erst jetzt auf ihrem Instagram-Account postete.

Um ihre Fans auf die Verspätung aufmerksam zu machen, fügte sie dem Schnappschuss den Hashtag "#besserspätalsnie" an. Zu sehen ist die 47-Jährige am Set ihrer Serie "Shades of Blue" . Auf ihrem Schoß sitzt Tochter Emme (9), daneben ihr Sohn Maximilian sowie ein weiteres Mädchen, das offenbar ebenfalls mit einem Elternteil ans Set durfte. In den Kommentaren sind sich die Fans einig: Jennifer Lopez und die Zwillinge sind eine tolle Familie!