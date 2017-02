So dokumentiert Chrissy Teigen ihren Vollrausch im Netz

Ja, auch waschechte Stars sind manchmal ganz fürchterlich besoffen. Ungewöhnlich ist, wenn ihnen das bei großen Preisverleihungen passiert. Wirklich exotisch wird es aber erst, wenn ein Topmodel seinen Vollrausch in den sozialen Medien dokumentiert, komplett vom ersten Fehltritt bis zum Kater - und dann sogar noch über sich lachen kann. Chrissy Teigen (31) hat genau dieses Kunststück nach den Grammys am Sonntag fertiggebracht.

Über ein paar besonders intime Einblicke konnten sich vor allem die Snapchat- und Twitter-Follower des Partygirls freuen. Auf den beiden Netzwerken teilte Teigen schon in der wilden Nacht wilde Schnappschüsse: Am Montagvormittag deutscher Zeit erklärte sie ihren Fans, sie sei nun zuhause und werde mit Gatte John Legend (38, "Love Me Now" ) asiatische Fertignudeln speisen. Ob es dazu gekommen ist, blieb gleichwohl unklar. Denn bei der nächsten Snapchat-Einblendung lag das Model auf dem Boden und bat Legend, ihr den teuren Schmuck abzunehmen, wie "people.com" mitnotierte.

"Weil ich betrunken bin!"

Wenig später setzte dann offenbar auch schon das schlechte Gewissen ein - wenn auch nur kurz. "Bist du sauer auf mich?", fragte Teigen im folgenden Clip Ehemann John Legend. "Warum sollte ich sauer auf dich sein? Du bist perfekt!", lautete die liebevoll-nachsichtige Antwort. "Weil ich betrunken bin!", fasste die Gelegenheits-Schnapsdrossel die Lage präzise zusammen.

Nach einer Mütze Schlaf - am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit - war der schlimmste Rausch vorbei. Und Chrissy Teigen ebenso angeschlagen wie belustigt. "Ich fühle mich gar nicht gut", twitterte das Model. Zum Beleg gab's zuvor ein "Guten Morgen"-Video, in dem Teigen unfreiwillig in die Kamera rülpst. Auch wer wissen wollte, wann das ganze Unheil seinen Lauf genommen hatte, wurde informiert: "Ab da ging's für mich bergab", notierte die 31-Jährige zu einem Foto, das sie beim Diebstahl eines Stücks der Bühnendeko der Hip-Hopper A Tribe Called Quest ("Can I Kick It" ) zeigt.

Eine eilige Not-Löschung der Rausch-Dokumentation müssen die User übrigens eher nicht fürchten. Einem User, der die Sequenz mit dem Schmuck-Abmontierungs-Vorgang als "beste Sache ever!" feierte, gab Chrissy Teigen noch Stunden nach ihrem Erwachen uneingeschränkt Recht: "Danke Dir, ich stimme zu!", erklärte sie in einem weiteren Tweet. Ohnehin kann sich Teigen einen alkoholischen Abend schon mal leisten - er wird schließlich vermutlich erstmal ein Einzelfall bleiben. Nach der Geburt von Tochter Luna vor zehn Monaten plant das Paar Teigen-Legend nach eigenen Angaben nun den nächsten Nachwuchs. Erst wenn es soweit ist, heißt es definitiv: Finger weg vom Alkohol.