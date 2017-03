Sinnlich wie selten zuvor: Bella Hadid lässt die Hüllen fallen

Model Bella Hadid (20) hat schon das ein oder andere sexy Fotoshooting absolviert. So verführerisch wie in ihrem neusten Videoclip, den sie jetzt bei Instagram veröffentlichte, hat man sie allerdings selten gesehen: Darin präsentiert sich Bella nämlich überaus sinnlich und zeigt jede Menge nackte Haut. Mal räkelt sie sich nur mit einem Höschen bekleidet auf einem Sofa, andere Szenen zeigen die Ex-Freundin von Musiker The Weeknd (27, "Starboy" ), wie sie in einem tief ausgeschnittenen Body posiert.

Entstanden sind die Aufnahmen bei einem Shooting für das "V-Magazine". Fotograf Mario Sorrenti, der schon mit seinen freizügigen Fotostrecken für die "Vogue" und "Harper's Bazaar" Aufmerksamkeit erregte, setzte Hadid in Szene. Ihre Fans gerieten angesichts der erotischen Aufnahmen ins Schwärmen. "Du bist die schönste Frau der Welt. Ich liebe dich." und "Ohne Worte, du bist so perfekt" lauteten nur zwei der über 1.000 Kommentare.