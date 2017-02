"Sing meinen Song": Erstes gemeinsames Bild der neuen Musiker-Crew

Die vierte Staffel der erfolgreichen VOX-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" steht in den Startlöchern: Die Stars um die neuen Gastgeber Sascha Vollmer (45) und Alec Völkel (45) melden sich mit einem ersten Selfie von den Dreharbeiten in Südafrika. Den Schnappschuss postete ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut (25, "Satellite" ) mit dem Kommentar "#SMS Crewwwww selfie" auf ihrer Facebook-Seite.

Diese Stars sind dabei

Neben Meyer-Landrut sind in diesem Jahr auch Silbermond-Frontsängerin Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, der Rapper Moses Pelham und Michael Patrick Kelly der Einladung nach Südafrika gefolgt.

The BossHoss ("Dos Bros" ), die in der dritten Staffel noch selbst auf dem Tauschkonzert-Sofa Platz genommen hatten, ersetzen Xavier Naidoo als Gastgeber. "Wir freuen uns darauf, 2017 als Gastgeber bei 'Sing meinen Song' dabei zu sein", so Sascha Vollmer und Alec Völkel. "Songs zu interpretieren liegt schon immer ganz tief in unserer Band-DNA. Wir haben richtig Bock, wieder live in Südafrika zu rocken. Und mit unseren großartigen Gästen werden wir sicher auf dem Sofa die ein oder andere Party starten". Ausgestrahlt wird die neue Staffel im Frühjahr, ein genaues Sendedatum steht bisher noch nicht fest.