Sind Justin Bieber und Hailee Steinfeld ein Paar?

Was läuft da zwischen Justin Bieber (23) und Hailee Steinfeld (20)? Laut dem US-Klatschportal "TMZ" daten sich die beiden seit etwas mehr als einem Monat. Die Gerüchte, der Popstar und die "Pitch Perfect 2" -Schauspielerin wären ein Paar, kamen erstmals im April auf. Damals wurde Bieber dabei fotografiert, wie er via FaceTime mit Steinfeld telefonierte. Am Dienstag tauchte nun auch ein Foto auf Instagram auf, das die beiden sehr vertraut miteinander zeigt. Der Schnappschuss ist mittlerweile aber gelöscht worden.

Ein Sprecher von Steinfeld sagte allerdings, die beiden seien nur Freunde. Doch Leute aus dem Umfeld der beiden sind sich laut dem Klatschportal einig, dass zwischen Steinfeld und Bieber eindeutig mehr läuft. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens über ihren gemeinsamen Pfarrer. Denn sowohl Bieber als auch Steinfeld gehen in dieselbe Kirche. Wenn das nicht mal ein gesegneter Start ist.