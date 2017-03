Sind Chloe Moretz und Brooklyn Beckham wieder ein Paar?

Ein Spross aus dem Hause Beckham, eine schwer erfolgreiche Jungschauspielerin, beide noch Teenager... Die Liaison von Brooklyn Beckham (18) und Chloe Moretz (damals 19, "Runaway Girl" ) sorgte Mitte 2016 natürlich für großes Aufsehen. Auch der kleine Schönheitsfehler, dass das Techtelmechtel der Jungen und Reichen nur ein halbes Jahr hielt, könnte nun behoben sein: Denn auf Instagram geben Beckham Junior und Moretz ihren Fans derzeit einigen Anlass, an ein Liebescomeback zu glauben.

"Ich kann kaum warten bis es Mai ist", schrieb Beckham am Montagabend deutscher Zeit unter das Foto eines blonden Schopfes an einem Strand. Möglicherweise ein Hinweis: Denn im Mai 2016 hatte sich das Paar kennengelernt. Und Chloe Moretz ist offensichtlich, nun ja... blond. Wem diese Anzeichen noch nicht (un)klar genug waren, dem half Moretz auf die Sprünge. Die mittlerweile 20 Jahre alte Mimin postete flugs ein Halbmond-Emoji unter den Post ihres Ex. Immerhin verfolgt sie Brooklyn Beckhams Fotostream also aufmerksam.

Bis es eine offizielle Erklärung zum Beziehungsstatus der beiden Jungstars gibt, werden sich die Fans wohl noch ein wenig gedulden müssen. Die Instagram Follower Brooklyn Beckhams sind aber schon mal guter Dinge. "Chloe Moretz, richtig? Awwww..." und "Jaaa, bitte kommt wieder zusammen!" freuten sich die Kommentatoren. Und so nebenbei gab es gut 250.000 Likes für das eigentlich recht banale Foto.