Sie verlässt "GZSZ": Elena García Gerlach sagt Adiós

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" -Fans müssen jetzt stark sein: Elena García Gerlach (31) verlässt die Serie. Das gab der Sender RTL bekannt. Die Schauspielerin mit spanischen Wurzeln hat demnach bereits am heutigen Mittwoch ihren letzten Drehtag. Nach fast vier Jahren verabschiedet sich die Frankfurterin, die in der Daily Soap Elena Gundlach spielt, von dem beliebten Format.

Ihre Entscheidung, die Serie zu verlassen, steht bereits seit geraumer Zeit fest, wie García Gerlach verrät: "Tatsächlich habe ich mich schon letztes Jahr dazu entschlossen, meine Dreharbeiten für GZSZ zu einem Abschluss zu bringen." Sie wolle wieder "mehr Zeit für andere Aufgaben und mein Privatleben" haben. Trotzdem fällt der Abschied natürlich schwer: "Neben den vielen tollen Menschen am Set, werde ich mich immer an ein paar besondere Außen-Drehs erinnern", so die Elena-Darstellerin.

Neue Projekte und ein Bali-Urlaub

Und wie geht es für die 31-Jährige nun weiter? "Jetzt freue ich mich auf neue Projekte. Nach Beendigung der Dreharbeiten gönne ich mir erstmal einen Bali-Urlaub", verrät sie. Außerdem träume sie davon, dieses Jahr auch noch für eine kurze Zeit in Barcelona, der Heimatstadt ihres Vaters, zu leben.

Gerüchte über ihren Ausstieg gab es zuvor mehrfach. Kein Wunder, spielte ihre Figur bei Problemen immer wieder mit dem Gedanken, in ihre Heimat Spanien zurückzukehren. Jetzt ist García Gerlachs Serien-Aus also Gewissheit. Doch die Fans dürfen sich laut RTL noch auf "Wochen und Monate" mit der Figur Elena freuen. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL.