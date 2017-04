Shia LaBeouf: Nur ein Zuschauer wollte seinen Film sehen

Was für ein Flop! Shia LaBeouf (30, "Transformers" ) hat mit seinem Kriegsfilm "Man Down" einen neuen Rekord eingefahren - allerdings im negativen Sinn. Wie "Variety" berichtet,spielte der Thriller laut der US-amerikanischen Internet-Marktforschungsfirma Comscore nach der Premiere in Großbritannien übers Wochenende nur eine Summe von ganzen 7,21 Pfund (circa 8 Euro) ein. Das ist der dortige Preis einer einzelnen Kinokarte. Offenbar wollte nur ein einziger Zuschauer den Film sehen.

Allerdings muss zu LaBeoufs Verteidigung angemerkt werden, dass "Man Down" in Großbritannien lediglich in einem einzigen Kino in Burnley gezeigt wurde und der Film bereits als Video on Demand im Internet zur Verfügung steht. Doch dass das Interesse nach dem Release so gering sein würde, damit hätte wohl niemand gerechnet. Das Drama, in dem außerdem Gary Oldman und Kate Mara mitspielen, wurde außerdem bereits 2015 bei den Filmfestspielen in Venedig gezeigt.