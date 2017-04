Sheryl Sandberg: Sie verdankt Mark Zuckerberg ihr Leben

Es ist nicht nur eine reine Geschäftsbeziehung: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32) und seine Geschäftsführerin Sheryl Sandberg (47) verbindet weit mehr. Wie Sandberg nun in einem tiefgründigen Interview mit dem britischen "The Guardian" verriet, rettete Zuckerberg sogar ihr Leben. Er sei eine riesige Stütze in der schwersten Zeit ihres Lebens gewesen, sagte die Top-Managerin. Vor knapp zwei Jahren verstarb ihr Ehemann Dave Goldberg im Alter von 47 Jahren bei einem Sportunfall im gemeinsamen Urlaub.

Für Sandberg und die gemeinsamen beiden Kinder natürlich ein fürchterlicher Schock.Doch Zuckerberg half ihr über diese dunkle Zeit hinweg. "Mark ist der Grund, warum ich noch hier bin", sagte die Facebook-Chefin jetzt. Immer wenn sie damals von der Trauer überwältigt worden sei und einfach nur weinen wollte, habe sie ihn in seinen Konferenzraum gezogen. Er habe ihr immer wieder gesagt: "Wir gehen da gemeinsam durch." Das habe er immer und immer wieder getan.

Mittlerweile ist Sandberg mit dem US-Unternehmer Robert Kotick (54) liiert, wofür sie auch auf Facebook teilweise wüst beschimpft wurde. Es sei "super unfair", dass besonders Frauen dafür scharf verurteilt werden, wenn sie nach dem Verlust des Partners andere Männer treffen, sagte Sandberg. Für sie sei es zwar die Option B, aber ein wichtiger Teil des Nach-Vorne-Blickens: "Wenn ich könnte, würde ich nur Dave daten."