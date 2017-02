Shakira und Gerard Piqué feiern ihren 70. Geburtstag

Sie ist ein kolumbianischer Popstar, er ein spanischer Fußball-Held: Shakira ("Chantaje" ) und Gerard Piqué sind seit über sechs Jahren ein Paar. Wenn die beiden am heutigen Donnerstag Geburtstag feiern, dann werden sie zusammen 70 Jahre alt. Ganz gerecht ist das Alter dabei allerdings nicht aufgeteilt. Denn während Shakira bereits 40 wird, steht bei Piqué erstmals die drei vorne dran. Doch das tut ihrer Beziehung natürlich keinen Abbruch. Diese nahm übrigens mit einer ganz banalen SMS ihren wundervollen Lauf...

Im Jahr 2010 kreuzten sich in Vorbereitung auf die Fußball-WM in Südafrika erstmals ihre Wege. Die hübsche Kolumbianerin drehte damals in Madrid ihr Musikvideo zum offiziellen WM-Song "Waka Waka" . Piqué trainierte zur gleichen Zeit in der spanischen Hauptstadt mit der Nationalmannschaft und trat auch kurz in Shakiras Video auf.

Piqué und die Frage nach dem Wetter

Piqué schrieb später eine SMS an Shakira und erkundigte sich danach, wie das Wetter in Südafrika sei. Die Sängerin war bei der WM schon früher vor Ort, da sie bei der Eröffnungsfeier auftrat. Es sei eine typische dumme Frage gewesen und er habe mit einer Standardantwort gerechnet, erzählte der FC-Barcelona-Star im vergangenen Jahr dem katalanischen Fernsehsender TV3. Doch Shakira habe ihm sehr detailliert erklärt, wie das Wetter sei. "Ich sagte zu ihr, dass wir das Finale erreichen müssen, damit ich sie nochmal sehen kann - sie trat beim Finale auf."

Piqués Wunsch erfüllte sich. Mit Spanien trat er gegen die Niederlande an. Dank eines Tores in der Verlängerung siegte Spanien mit 1:0 und krönte sich zum Weltmeister - und Piqué eroberte das Herz von Shakira. Eine simple SMS ließ die beiden in Kontakt bleiben und so konnte im Laufe der Jahre eine Familie entstehen, die mittlerweile um die beiden Söhne Milan (*2013) und Sasha (*2015) bereichert wurde.