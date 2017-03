Senta Berger: Ihr Idol war Sophia Loren

Gerade im Teenager-Alter spielen Vorbilder immer eine wichtige Rolle. Heute sind die Idole der Jugendlichen YouTuber wie Bianca Heinicke (24) alias BibisBeautyPalace, aber zur Zeit von Senta Berger (75, "Willkommen bei den Hartmanns" ) war es Hollywood-Diva Sophia Loren (81, "Hausboot" ). Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte sie: "Damals war die blutjunge Sophia Loren auf allen Titelblättern, und genauso wollte ich aussehen."

Die Folge? Berger hat ihre Klamotten mit einer Schere so lange zerschnitten, bis sie dem Kleidungsstil von Loren entsprachen. Bei ihrer Mutter kam das selbstverständlich nicht sehr gut an. Sie soll sich so geschämt haben, dass sie sogar einmal zu ihr gesagt habe: "Du gehst zwei Schritte hinter mir oder zwei Schritte vor mir". Ob diese harte Ansage dazu geführt hat, dass die Schauspielerin wieder ihren eigenen modischen Weg gegangen ist, verriet Berger hingegen nicht...