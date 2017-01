Seltenes Foto: Céline Dion zeigt ihre Kinder

Céline Dion (48) startet das neue Jahr mit einem ganz besonderen Geschenk an ihre Fans: Auf Instagram postete sie ein seltenes, aber umso schöneres Familienbild mit ihren Söhnen, dem 15-jährigen René-Charles und den Zwillingen Nelson und Eddy (beide 6). Vor dem Weihnachtsbaum eng aneinander gekuschelt und in süßen Pyjamas strahlt die Sängerin mit ihren Jungs in die Kamera.

"Erinnerungen an die Feiertage! Jetzt ist es an der Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen", kommentiert sie das Bild. Besonders süß: Ihre Familie nennt sie liebevoll "Team Céline". Die vier scheinen nach dem tragischen Verlust ihres Ehemanns und Vaters, René Angélil (1942-2016), nun noch enger zusammengerückt zu sein. Der Sänger und ehemalige Manager Dions starb im Januar 2016 an Kehlkopfkrebs.

In einem Interview mit "Page Six" hatte Dion zuvor erklärt, dass sie sich besonders auf die Weihnachtstage freue, da sie diese nur mit ihren Kindern verbringe und Angélil in dieser Zeit auch auf eine Weise dabei sein würde. Ebenfalls wolle sie die mit ihm begonnene Familientradition, Ski zu fahren, beibehalten.