Selena Gomez und The Weeknd stellen ihre Liebe zur Schau

Endlich hat das Versteckspiel ein Ende! Knapp eine Woche ist es her, dass The Weeknd (27, "I Feel It Coming" ) seine Beziehung zu Selena Gomez (24) "Instagram offiziell" gemacht hat. Und nun legt die "It Ain't Me" -Sängerin nach! Sie postete ein süßes Pärchenfoto vom Coachella-Festival, das sie zusammen mit ihrem Herzblatt zeigt. Gomez hält dabei den Arm von The Weeknd fest, den er liebevoll von hinten um sie geschlungen hat.

Den romantischen Schnappschuss ließ die Sängerin unkommentiert - ein Bild sagt schließlich mehr als tausend Worte! "Es ist offiziell? Juhu, darauf hab ich so lange gewartet!" oder "Selena, du bist die schönste Frau der Welt und ich bin froh, dass du deine wahre Liebe gefunden hast", schreiben die begeisterten Fans. Das Kuschel-Selfie erhielt innerhalb von zwölf Stunden mehr als fünf Millionen Likes.