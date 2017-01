Selena Gomez und The Weeknd: Sind sie jetzt offiziell ein Paar?

Sind sie jetzt ein Paar, oder nicht? Diese Frage stellen sich aktuell viele Fans, wenn es um Selena Gomez (24, "Revival" ) und The Weeknd (26, "Starboy" ) geht. Nun hat die Sängerin auf Instagram mit einem kurzen Clip quasi selbst die Gerüchte bestätigt. Die 24-Jährige postete ein kurzes Schwarz-Weiß-Video des Sängers, in dem er auf einem Boot übers Wasser cruist. Das berichtet unter anderem "Entertainment Online". Demnach habe Gomez den Clip mit einem Herzaugen-Emoji untertitelt.

Das Seltsame an der Sache: Der Clip ist schon längst wieder von der Instagram-Seite der Sängerin verschwunden. Es stellt sich also die Frage, ob Gomez doch noch nicht dazu bereit ist, ihre Beziehung mit The Weeknd öffentlich zu machen. Laut Medienberichten sollen die beiden sich gerade auf einem Liebesurlaub in Italien befinden. Kürzlich kursierten auch Paparazzi-Fotos, auf denen sich Gomez und The Weeknd umarmen und küssen.